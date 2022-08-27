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Под утро российские войска ударили по окрестностям Николаева

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Николаев, Суббота 27 августа 2022 09:31
Под утро российские войска ударили по окрестностям Николаева Иллюстративное фото: под утро российские войска ударили по окрестностям Николаева (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня под утро снова ударили по Николаеву. Зафиксированы вражеские попадания на окраинах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"27 августа, ориентировочно в 04:30, город снова подвергся обстрелам. Известно о попаданиях на окраинах города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - написал он.

Напомним, что российская армия в ночь на 25 августа обстреляла город Николаев, применив ракеты С-300.

Добавим, что днем ранее возле Николаева вспыхнул пожар из-за обстрела со стороны оккупантов.

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