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В Николаевской области оккупанты обстреляли интернат и больницы: пострадали 2 человека

Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 12 марта обстреливали Николаевскую область. Вражеские снаряды попали в больницы, интернат и котельни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Оккупанты сегодня обстреливали ночью беспорядочным, хаотичным огнем больницы, интернат, котельни. Попали по трубе. Они меняют тактики. Они теперь выезжают, стреляют и бегут, размещаются в селах. Квартируются там в селах, сельских домах, то есть мы не можем их плотно накрывать", - сказал Ким.

По словам главы области, в результате обстрелов пострадали 2 человека. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаеве идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Также стало известно, что украинские защитники в Николаевской области смогли взять оккупантов в кольцо.

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