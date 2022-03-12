В Николаеве идут упорные бои, - Госпогранслужба
В Николаеве идут ожесточенные бои с российскими оккупантами. Украинские военные держат оборону и не дают противнику продвинуться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).
Пограничники также опубликовали видео упорных боев в городе этой ночью.
На кадрах видны многочисленные вспышки в ночном городе.
Также жители Николаева сообщают о многочисленных звуках взрывов.
Видео: ночніе бои в Николаеве 12 марта
Отметим, что 12 марта в Николаевской области украинские военные смогли загнать российских оккупантов в "кольцо" между Киевской и Кропивницкой трассами, прицельным огнем разрушив понтонную переправу и отрезав им путь к выходу. После этого ВСУ накрыли врага ударами из артиллерии.
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