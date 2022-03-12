У Миколаївській області окупанти обстріляли інтернат і лікарні: постраждали 2 людини

Російські війська в ніч на 12 березня обстрілювали Миколаївську область. Ворожі снаряди влучили в лікарні, інтернат та котельні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі безладним, хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельні. Потрапили по трубі. Вони змінюють тактики. Вони тепер виїжджають, стріляють і біжать, розміщуються в селах. Квартируються там в селах, сільських будинках, тобто ми не можемо їх щільно накривати", - сказав Кім.

За словами очільника області, внаслідок обстрілів постраждали 2 людини. На щастя, обійшлося без жертв.