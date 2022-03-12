В Николаевской области оккупанты обстреляли интернат и больницы: пострадали 2 человека
Российские войска в ночь на 12 марта обстреливали Николаевскую область. Вражеские снаряды попали в больницы, интернат и котельни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Оккупанты сегодня обстреливали ночью беспорядочным, хаотичным огнем больницы, интернат, котельни. Попали по трубе. Они меняют тактики. Они теперь выезжают, стреляют и бегут, размещаются в селах. Квартируются там в селах, сельских домах, то есть мы не можем их плотно накрывать", - сказал Ким.
По словам главы области, в результате обстрелов пострадали 2 человека. К счастью, обошлось без жертв.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаеве идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.
Также стало известно, что украинские защитники в Николаевской области смогли взять оккупантов в кольцо.
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