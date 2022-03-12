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У Миколаївській області окупанти обстріляли інтернат і лікарні: постраждали 2 людини

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Миколаївська область, Субота 12 березня 2022 08:47
У Миколаївській області окупанти обстріляли інтернат і лікарні: постраждали 2 людини Фото: у Миколаївській області в результаті обстрілів постраждали 2 людини (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 12 березня обстрілювали Миколаївську область. Ворожі снаряди влучили в лікарні, інтернат та котельні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі безладним, хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельні. Потрапили по трубі. Вони змінюють тактики. Вони тепер виїжджають, стріляють і біжать, розміщуються в селах. Квартируються там в селах, сільських будинках, тобто ми не можемо їх щільно накривати", - сказав Кім.

За словами очільника області, внаслідок обстрілів постраждали 2 людини. На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Миколаєві йдуть запеклі бої з російськими окупантами.

Також стало відомо, що українські захисники в Миколаївській області змогли взяти окупантів в кільце.

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