У Миколаївській області окупанти обстріляли інтернат і лікарні: постраждали 2 людини
Російські війська в ніч на 12 березня обстрілювали Миколаївську область. Ворожі снаряди влучили в лікарні, інтернат та котельні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі безладним, хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельні. Потрапили по трубі. Вони змінюють тактики. Вони тепер виїжджають, стріляють і біжать, розміщуються в селах. Квартируються там в селах, сільських будинках, тобто ми не можемо їх щільно накривати", - сказав Кім.
За словами очільника області, внаслідок обстрілів постраждали 2 людини. На щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Миколаєві йдуть запеклі бої з російськими окупантами.
Також стало відомо, що українські захисники в Миколаївській області змогли взяти окупантів в кільце.
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