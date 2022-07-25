Из Николаевской области проводится эвакуация в Одессу

В Николаевской области жителей села Шевченково вывезли в Одессу. Людей эвакуировали, потому что их населенный пункт расположен на линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Telegram Николаевского городского совета.
Граждан вывезли 25 июля автобусами КП "Николаевпастранс" по просьбе Николаевской областной военной администрации.
"Эвакуирован из Николаева в Одессу 131 житель села Шевченково", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что населенный пункт расположен на линии фронта и регулярно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов.
Напомним, в ночь на 25 июля захватчики нанесли удары по Николаевской области. В результате обстрелов ранения получил 7-летний ребенок.
К слову, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что сейчас под российской оккупацией находится около 5% населенных пунктов области.