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Из Николаевской области проводится эвакуация в Одессу

Фото: из Николаевской области в Одессу эвакуируют людей (t.me/mykolaivrada)
Автор: РБК-Украина

В Николаевской области жителей села Шевченково вывезли в Одессу. Людей эвакуировали, потому что их населенный пункт расположен на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Telegram Николаевского городского совета.

Граждан вывезли 25 июля автобусами КП "Николаевпастранс" по просьбе Николаевской областной военной администрации.

"Эвакуирован из Николаева в Одессу 131 житель села Шевченково", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что населенный пункт расположен на линии фронта и регулярно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов.

Напомним, в ночь на 25 июля захватчики нанесли удары по Николаевской области. В результате обстрелов ранения получил 7-летний ребенок.

К слову, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что сейчас под российской оккупацией находится около 5% населенных пунктов области.

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