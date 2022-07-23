Сколько населенных пунктов оккупировано в Николаевской области: ответ Кима
На сегодня под российской оккупацией находится около 5% населенных пунктов Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в эфире молдавского канала TV8.
"В Николаевской области оккупировано 5% населенных пунктов. Это Снегиревка и ряд сел рядом с ней. По всем направлениям идут бои. ВСУ успешно продвигаются в сторону юга и отвоевывают наши территории", - подчеркнул он.
По его словам, в районе линии разграничения много разрушенных на 90% сел. Жителей некоторых их них приходилось принудительно эвакуировать.
Напомним, накануне противник дважды обстреляли населенные пункты Николаевской области. Российские ракеты попали в здание магазина и гаражный кооператив в Первомайском.
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