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Сколько населенных пунктов оккупировано в Николаевской области: ответ Кима

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Николаевская область, Суббота 23 июля 2022 20:28
Сколько населенных пунктов оккупировано в Николаевской области: ответ Кима Фото: начальник Николаевской ОВА Виталий Ким (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня под российской оккупацией находится около 5% населенных пунктов Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в эфире молдавского канала TV8.

"В Николаевской области оккупировано 5% населенных пунктов. Это Снегиревка и ряд сел рядом с ней. По всем направлениям идут бои. ВСУ успешно продвигаются в сторону юга и отвоевывают наши территории", - подчеркнул он.

По его словам, в районе линии разграничения много разрушенных на 90% сел. Жителей некоторых их них приходилось принудительно эвакуировать.

Напомним, накануне противник дважды обстреляли населенные пункты Николаевской области. Российские ракеты попали в здание магазина и гаражный кооператив в Первомайском.

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Николаевская область
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