Оккупанты ночью ударили по Николаевской области: ранен ребенок
В ночь на 25 июля российские войска нанесли удары по Николаевской области. Вследствие обстрелов ранения получил ребенок. Также повреждена критическая инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Так, в 2:40 в Николаеве прозвучала серия взрывов. На данный момент известно о попадании в поля за пределами города на территории близлежащих сел.
При этом в Николаевском районе около 3:00 оккупанты обстреляли село Мишково-Погорелово. По предварительной информации, ранения получил 7-летний ребенок.
Кроме того, в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также возник пожар в двухэтажном жилом доме.
Напомним, ночью 25 июля вражеские войска с использованием ракет, РСЗО и ствольной артиллерии атаковали Днепропетровскую область, ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.
Также этой ночью в Харькове во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.
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