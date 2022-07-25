Из Николаевской области проводится эвакуация в Одессу

Фото: из Николаевской области в Одессу эвакуируют людей (t.me/mykolaivrada)

В Николаевской области жителей села Шевченково вывезли в Одессу. Людей эвакуировали, потому что их населенный пункт расположен на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Telegram Николаевского городского совета.

Граждан вывезли 25 июля автобусами КП "Николаевпастранс" по просьбе Николаевской областной военной администрации. "Эвакуирован из Николаева в Одессу 131 житель села Шевченково", - говорится в сообщении. Также отмечается, что населенный пункт расположен на линии фронта и регулярно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов.