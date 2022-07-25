З Миколаївської області проводиться евакуація до Одеси

Фото: з Миколаївської області до Одеси евакуюють людей (t.me/mykolaivrada)

У Миколаївській області жителів села Шевченкове вивезли до Одеси. Людей евакуювали, тому що їхній населений розташований на лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram Миколаївської міської ради.

Громадян вивезли 25 липня автобусами КП "Миколаївпастранс" на прохання Миколаївської обласної військової адміністрації. "Евакуйовано з Миколаєва до Одеси 131 мешканця села Шевченкове", - мовиться у повідомленні. Також зазначається, що населений пункт розташований на лінії фронту та регулярно зазнає обстрілів з боку російських окупантів.