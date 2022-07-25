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З Миколаївської області проводиться евакуація до Одеси

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Понеділок 25 липня 2022 12:07
З Миколаївської області проводиться евакуація до Одеси Фото: з Миколаївської області до Одеси евакуюють людей (t.me/mykolaivrada)
Автор: РБК-Україна

У Миколаївській області жителів села Шевченкове вивезли до Одеси. Людей евакуювали, тому що їхній населений розташований на лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram Миколаївської міської ради.

Громадян вивезли 25 липня автобусами КП "Миколаївпастранс" на прохання Миколаївської обласної військової адміністрації.

"Евакуйовано з Миколаєва до Одеси 131 мешканця села Шевченкове", - мовиться у повідомленні.

Також зазначається, що населений пункт розташований на лінії фронту та регулярно зазнає обстрілів з боку російських окупантів.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня загарбники завдали ударів по Миколаївській області. Внаслідок обстрілів поранення зазнала 7-річна дитина.

До слова, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що нині під російською окупацією перебуває близько 5% населених пунктів області.

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