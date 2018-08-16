Полицейские обнаружили и изъяли 278 кустов конопли элитного сорта

Сегодня, 16 августа, в Николаевской области у мужчины изъяли наркотики на 12 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как сообщают в полиции, им стало известно, что житель одного из сел Арбузинского района выращивает наркосодержащие растения. На приусадебном участке домохозяйства 47-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли 278 кустов конопли элитного сорта.

Фото: изъятая конопля

"Правоохранители установили, что злоумышленник специально приобрел дом в одном из сел Арбузинского района, территорию которого огородил двухметровым забором, и соорудил две теплицы, оборудовав их системой вентиляции и капельного полива для растений конопли. Правоохранители изъяли наркозелье и направили на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Чернигове у мужчины изъяли наркотики и оружие на миллион гривен.

Также военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с сотрудниками управлений СБУ и Нацполиции в Киевской области в среду задержала на сбыте амфетамина военнослужащего-контрактника Национальной гвардии Украины.