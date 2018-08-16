Поліцейські виявили та вилучили 278 кущів конопель елітного сорту

Сьогодні, 16 серпня, у Миколаївській області у чоловіка вилучили наркотики на 12 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як повідомляють у поліції, їм стало відомо, що мешканець одного з сіл Арбузинського району вирощує нарковмісні рослини. На присадибній ділянці домогосподарства 47-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили 278 кущів конопель елітного сорту.

Фото: вилучена конопля

"Правоохоронці встановили, що зловмисник спеціально придбав будинок в одному із сіл Арбузинського району, територію якого обгородив двометровим парканом, та спорудив дві теплиці, облаштувавши їх системою вентиляції та крапельного поливу для рослин коноплі. Правоохоронці вилучили наркозілля та направили на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Чернігові у чоловіка вилучили наркотики та зброю на мільйон гривень.

Також військова прокуратура Київського гарнізону спільно із співробітниками управлінь СБУ та Нацполіції у Київській області у середу затримала на збуті амфетаміну військовослужбовця-контрактника Національної гвардії України.