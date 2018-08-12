В Чернигове у мужчины изъяли наркотики и оружие на миллион гривен

Черниговец около полугода незаконно сбывал наркотические и психотропные вещества

В Чернигове в ходе санкционированного обыска у местного жителя полиция изъяли почти килограмм наркотических веществ, оружие, боеприпасы и значительную сумму денег. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Черниговской области.

По предварительным подсчетам, общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около миллиона гривен.

"Полицейские установили, что гражданин уже около полугода занимался незаконным сбытом наркотических и психотропных веществ. Был проведен комплекс оперативных мероприятий, в ходе которого правоохранители получили достаточные доказательства противоправной деятельности черниговца. Его задержание произошло с привлечением спецподразделения полиции КОРД во время завершения злоумышленником очередной сделки", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что среди изъятого - преимущественно амфетамин, а также марихуана и наркотические соли, кроме того изъяты устройства и тара для точной фасовки наркотиков и значительная сумма денег в отечественной и иностранной валюте, эквивалентная 80 тысячам гривен.

В ходе обысков полицейские также обнаружили и изъяли два пистолета и два десятка патронов калибра 7,62 мм

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Фото: наркотики и оружие, изъятые в Чернигове

Полиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических веществ).

Напомним, военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с сотрудниками управлений СБУ и Нацполиции в Киевской области в среду задержала на сбыте амфетамина военнослужащего-контрактника Национальной гвардии Украины.