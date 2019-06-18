ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция расследует массовое отравление во Львовской области

Новости » Происшествия    18.06.2019 - 00:03
Полиция расследует массовое отравление во Львовской области
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Медики диагностировали пищевую инфекцию у более десятка детей и взрослых

Во Львовской области произошло массовое отравление в одном из кафе города Каменка-Бугская. В больницах находятся более десяти человек, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции в Львовской области.

Отмечается, что пострадавшие обратились к медучреждениям города 16 июня, однако уголовное производство по этому факту полиция возбудила 17 июня.

Пострадавшие - жители города в возрасте от 14 до 45 лет. У них медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию в состоянии средней степени тяжести.

"Установлено, что они отдыхали в одном из местных кафе. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - ограничение свободы на срок до трех лет", - комментирует полиция.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также точное количество пострадавших, назначены экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черновицкой области произошло массовое отравление детей в лагере. Впоследствии в учреждении отдыха был обнаружен стафилококк и кишечную палочку.

На западе Украины произошло еще одно массовое отравление Детей в школах и садиках оккупированного Симферополя кормили просроченными продуктами
Новости Украины отравление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь