Полиция расследует массовое отравление во Львовской области

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Медики диагностировали пищевую инфекцию у более десятка детей и взрослых

Во Львовской области произошло массовое отравление в одном из кафе города Каменка-Бугская. В больницах находятся более десяти человек, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции в Львовской области.

Отмечается, что пострадавшие обратились к медучреждениям города 16 июня, однако уголовное производство по этому факту полиция возбудила 17 июня.

Пострадавшие - жители города в возрасте от 14 до 45 лет. У них медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию в состоянии средней степени тяжести.

"Установлено, что они отдыхали в одном из местных кафе. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - ограничение свободы на срок до трех лет", - комментирует полиция.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также точное количество пострадавших, назначены экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черновицкой области произошло массовое отравление детей в лагере. Впоследствии в учреждении отдыха был обнаружен стафилококк и кишечную палочку.