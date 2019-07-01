У Миколаївській області масово отруїлися діти

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У дітей була виявлена кишкова інфекція

У Миколаївській області в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Салют" отруїлися 16 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, у селі Коблево в таборі "Салют" були виявлені діти, хворих на кишкову інфекцію та з підозрою на кишкову інфекцію.

"За зверненням директора ПДЗОВ "Салют" до Березанської ЦРЛ щодо огляду дітей з підозрою на кишкові захворювання в установу направлений лікар-інфекціоніст", - йдеться в повідомленні.

Всі діти були оглянуті медичними працівниками, а також у закладі працювали фахівці Держпродспоживслужби.

"Забезпечена госпіталізація 16 дітей у стані середньої тяжкості в інфекційне відділення Березанської ЦРЛ для дообстеження та, у разі необхідності, лікування", - йдеться в повідомленні.

На 2 липня запланований виїзд комісії управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації та департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 18 червня у Луганській області сталося масове отруєння дітей. В інфекційне відділення обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я госпіталізовано 18 громадян, з яких 15 дітей. За попередньою інформацією, отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.

Крім того, у Львівській області в одному з кафе міста Кам'янка-Бузька сталося масове отруєння. Потерпілі - жителі міста віком від 14 до 45 років. У них медики діагностували харчову токсикоінфекцію в стані середнього ступеня тяжкості.