В Николаевской области ликвидировали фейковый "сельский совет"

По версии СБУ, инициатор создания фейкового "сельсовета" хотел дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе. Он собрал односельчан, избравших его "новым" сельским головой.

"Он подготовил ряд документов, которые, по мнению кураторов, должны были легализовать "орган самоуправления". Кроме того, он размещал в соцсетях сообщения о своей деятельности", - рассказали в СБУ.

Кроме того, следствие установило, что фейковый "сельский голова" в декабре 2020 года участвовал во "всеукраинском национальном конгрессе" в Киеве, целью которого было создание системы параллельных органов власти в Украине.

Правоохранители возбудили дело по факту самовольного присвоения властных полномочий и провели обыски у подозреваемого. У него изъяли печать так называемого органа местного самоуправления - "Государство Украина", которую использовал при переписке с госучреждениями.

Фото: СБУ ликвидировала фейковый "сельский совет" (ssu.gov.ua)