У Миколаївській області ліквідували фейкову "сільську раду"

За версією СБУ, ініціатор створення фейкової "сільради" хотів дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні. Він зібрав односельців, які обрали його "новим" сільським головою.

"Він підготував низку документів, які, на думку кураторів, мали легалізувати "орган самоврядування". Крім того, він розміщував у соцмережах повідомлення про свою діяльність", - розповіли в СБУ.

Крім того, слідство встановило, що фейковий "сільський голова" у грудні 2020 року брав участь у "всеукраїнському національному конгресі" в Києві, який мав на меті створення системи паралельних органів влади в Україні.

Правоохоронці порушили справу за фактом самовільного присвоєння владних повноважень та провели обшуки у підозрюваного. У нього вилучили печатку так званого органу місцевого самоврядування - "Держава Україна", яку використовував при листуванні з держустановами.

Фото: СБУ ліквідувала фейкову "сільську раду" (ssu.gov.ua)