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У Миколаївській області ліквідували фейкову "сільську раду"

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України ліквідувала на території Миколаївської області фейкову "сільську раду". Так звану "сільраду" створив, як кажуть в СБУ, прибічник ідеології "народовладдя".

Про це повідомила прес-служба СБУ.

За версією СБУ, ініціатор створення фейкової "сільради" хотів дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні. Він зібрав односельців, які обрали його "новим" сільським головою.

"Він підготував низку документів, які, на думку кураторів, мали легалізувати "орган самоврядування". Крім того, він розміщував у соцмережах повідомлення про свою діяльність", - розповіли в СБУ.

Крім того, слідство встановило, що фейковий "сільський голова" у грудні 2020 року брав участь у "всеукраїнському національному конгресі" в Києві, який мав на меті створення системи паралельних органів влади в Україні.

Правоохоронці порушили справу за фактом самовільного присвоєння владних повноважень та провели обшуки у підозрюваного. У нього вилучили печатку так званого органу місцевого самоврядування - "Держава Україна", яку використовував при листуванні з держустановами.

Фото: СБУ ліквідувала фейкову "сільську раду" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, на початку березня СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка створювала "альтернативні" ОТГ на території України. Організаторам цієї мережі загрожує до 3 років позбавлення волі.

А в лютому СБУ викрила мережу агітаторів, які закликали до захоплення державної влади в Україні.

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