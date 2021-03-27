В Николаевской области грузовик столкнулся с такси, три человека погибли
В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и такси. В результате аварии три человека погибли.
ДТП между грузовиком Renault Magnum и автомобилем Opel Vectra произошло в субботу, 27 марта, около 11:30 на 140 км автодороги Одесса - Вознесенск - Новый Буг в Вознесенском районе.
"В результате столкновения транспортных средств 36-водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. 61-летний водитель грузового автомобиля не пострадал", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".
Напомним, дням в Луцке восемь человек пострадали в результате аварии между грузовиком и маршрутным автобусом.
Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области недавно случилось еще одно смертельное ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних и еще два человека пострадали.