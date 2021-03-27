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У Миколаївській області вантажівка зіткнулася з таксі, три людини загинули

Новость на русском → Вознесенський район, Субота 27 березня 2021 14:26
У Миколаївській області вантажівка зіткнулася з таксі, три людини загинули Фото: аварія сталася у Вознесенському районі (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та таксі. У результаті аварії три людини загинули.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

ДТП між вантажівкою Renault Magnum і автомобілем Opel Vectra відбулося у суботу, 27 березня, близько 11:30 на 140 км автодороги Одеса - Вознесенськ - Новий Буг у Вознесенському районі.

"В результаті зіткнення транспортних засобів 36-водій таксі і двоє його пасажирів загинули на місці пригоди. 61-річний водій вантажного автомобіля не постраждав", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб".

Нагадаємо, днями в Луцьку вісім людей постраждали в результаті аварії між вантажівкою і маршрутним автобусом.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській області нещодавно сталося ще одне смертельне ДТП, в якому загинули двоє неповнолітніх і ще дві людини постраждали.

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