У Миколаївській області вантажівка зіткнулася з таксі, три людини загинули
В Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та таксі. У результаті аварії три людини загинули.
ДТП між вантажівкою Renault Magnum і автомобілем Opel Vectra відбулося у суботу, 27 березня, близько 11:30 на 140 км автодороги Одеса - Вознесенськ - Новий Буг у Вознесенському районі.
"В результаті зіткнення транспортних засобів 36-водій таксі і двоє його пасажирів загинули на місці пригоди. 61-річний водій вантажного автомобіля не постраждав", - повідомили в поліції.
За даним фактом порушено справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб".
Нагадаємо, днями в Луцьку вісім людей постраждали в результаті аварії між вантажівкою і маршрутним автобусом.
Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській області нещодавно сталося ще одне смертельне ДТП, в якому загинули двоє неповнолітніх і ще дві людини постраждали.