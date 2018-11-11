У Миколаївській області горів психоневрологічний інтернат

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Із будівлі евакуювали 35 людей

У Миколаївській області в неділю, 11 листопада, сталась пожежа в Гаражанському психоневрологічному інтернаті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що займання виникло близько 4:00 ранку в будинку-інтернаті Старогаражанської сільської ради. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить побутове приміщення житлового корпусу №1. Крім того, існувала загроза розповсюдження полум’я на більшу площу.

"До прибуття рятувальників персоналом закладу вжито невідкладних заходів щодо оповіщення, як Служби порятунку, так і перебуваючих людей в інтернаті та евакуйовано на свіже повітря 35 осіб", - заначили в ДСНС.

Пожежу ліквідували за годину. Завдяки вчасному реагуванню внаслідок події постраждалих немає.

"Попередня причинна займання - порушення правил поводження з електропобутовими приладами", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня на пожежах в Україні загинула 31 особа. Всього протягом тижня рятувальники ліквідували понад тисячу пожеж. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5,4 млн гривень.