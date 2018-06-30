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В Николаевской области в ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 18:33
Фото: место ДТП (mk.npu.gov.ua)
Фото: место ДТП (mk.npu.gov.ua)

Автомобиль врезался в дерево

В Первомайском районе Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) два человека погибли и еще двое травмированы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, 30 июня, около 6:30 на автодороге Н-24, неподалеку с. Лукашевка в Первомайском районе 33-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Vectra, по предварительным данным, выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем допустил столкновение с деревом", - говорится в сообщении.

 

Фото: место ДТП

В результате ДТП двое пассажиров в возрасте 29 и 20 лет от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, водитель и еще один 33-летний пассажир с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Устанавливаются обстоятельства совершения ДТП, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в Николаевской области в ДТП одна пассажир погибла, еще три человека были травмированы.

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Теги публикации: ДТП, погибшие, Николаевская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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