У Миколаївській області у ДТП загинули двоє людей, ще двоє госпіталізовані

Автівка врізалася у дерево

У Первомайському районі Миколаївської області у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) двоє людей загинули і ще двоє травмовані. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Сьогодні, 30 червня, близько 6:30 на автодорозі Н-24, неподалік с Лукашівка у Первомайському районі 33-річний чоловік, керуючи автомобілем Opel Vectra, за попередніми даними, виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому допустив зіткнення з деревом", - сказано у повідомленні.

Фото: місце ДТП

У результаті ДТП двоє пасажирів віком 29 та 20 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події, водій та ще один 33-річний пасажир з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження, за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Встановлюються обставини скоєння ДТП, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи.

Нагадаємо, у Миколаївській області в ДТП одна пасажирка загинула, ще три людини були травмовані.