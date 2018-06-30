В Николаевской области в ДТП погиб один человек, еще трое госпитализированы

По факту ДТП начато уголовное производство

В Николаевской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) одна пассажирка погибла, еще три человека были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"30 июня, около 12:30 на автодороге Н-11 "Днепр-Николаев", неподалеку с. Воскресенск Витовского района, 42-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем произошло опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

Фото: место ДТП

Отмечается, что в результате ДТП 60-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия, еще трое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Водитель транспортного средства не пострадал.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Так, устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в Харькове сегодня утром 30 июня 2018, легковой автомобиль сбил женщину-пешехода.