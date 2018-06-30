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У Миколаївській області в ДТП загинула одна людина, ще троє госпіталізовані

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 17:29
Фото: ДТП (mk.npu.gov.ua)
Фото: ДТП (mk.npu.gov.ua)

По факту ДТП розпочато кримінальне провадження

У Миколаївській області у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) одна пасажирка загинула, ще троє людей були травмовані. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"30 червня, близько 12:30 на автодорозі Н-11 "Дніпро-Миколаїв", неподалік с. Воскресенськ Вітовського району, 42-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-2109, за попередніми даними, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому сталося перекидання транспортного засобу", - сказано у повідомленні.

 

Фото: місце ДТП

Зазначається, що внаслідок ДТП 60-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події, ще троє пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до медичного закладу. Водій транспортного засобу не постраждав.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Так, наразі встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці 30 червня 2018 року, легковий автомобіль збив жінку-пішохода.

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Теги публікації: ДТП, загиблі, полиция, Николаевская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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