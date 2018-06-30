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В Харькове легковой автомобиль сбил женщину-пешехода

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 14:20
Фото: место аварии (facebook.com/police.kharkov)
Фото: место аварии (facebook.com/police.kharkov)

81-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу

В Харькове сегодня утром, 30 июня 2018 года, легковой автомобиль сбил женщину-пешехода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В Харькове водитель легковушки сбил женщину-пешехода. 81-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авария произошла около 10 часов утра на проспекте Гагарина, где водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на пешехода.

 

#поліція_Харківщини #ДТП В Харькове водитель легковушки сбил женщину-пешехода. 81-летнюю пострадавшую госпитализировали в...

Опубликовано Полиция Харьковщины Суббота, 30 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Одессы 24 июня мотоцикл совершил наезд на пешехода на пешеходном переходе, в результате пострадали мотоциклист, его пассажирка, пешеход и пожилая женщина на тротуаре, на которую от удара отбросило мотоцикл.

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Теги публикации: ДТП, Харьков, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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