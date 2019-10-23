В Николаевской области в ДТП погиб человек и семеро пострадали

Один человек погиб и семеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Николаевской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Авария произошла на автодороге Н-24 "Благовещенское - Николаев" в Арбузинском районе. Как отмечается, столкнулись автомобиль Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром.

"Предварительно, в результате ДТП пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте. Другие участники ДТП были доставлены в ближайшее медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября в Николаевской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека и еще шестеро пострадали. После этого полиция задержала подозреваемого в совершении ДТП.

За три дня до этого в Николаевской области на автодороге Кировоград-Платоново в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 11-летняя девочка и двое взрослых.

РБК-Украина писало, что 8 октября в Николаевской области столкнулись автомобили Toyota и Lexus, в результате чего погибли двое сотрудников полиции.