У Миколаївській області автомобіль зіткнувся з фурою: загинула дитина і четверо дорослих
У Миколаївській області на трасі Київ-Одеса ввечері 13 лютого сталася смертельна ДТП. Загинули п'ятеро людей, у тому числі дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Аварія сталася близько 19:45 на трасі Київ-Одеса біля селища міського типу Криве Озеро. Водій позашляховика Toyota зіткнувся з фурою. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей. Серед них одна дитина, попередньо віком до 8 років.
На місці аварії працюють 10 співробітників та дві одиниці спецтехніки ДСНС. Рятувальники деблокують із викрученого кузова позашляховика тіла загиблих.
Нагадаємо, 11 лютого у Чернівецькій області співробітник податкової служби влаштував смертельну ДТП.
Зазначимо, 9 лютого повідомлялося про те, що траса Київ-Харків-Довжанський машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка.