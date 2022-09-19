В Николаевской области арестовали активы белорусских компаний на 50 млн гривен

Правоохранители в Николаевской области арестовали активы белорусских фирм. Стоимость арестованного составляет 50 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.
Полицейские установили, что на территории области действуют несколько компаний, владельцами которых являются резиденты Белоруси. Доходы от этой деятельности поступали в бюджет Беларуси и, вероятно, использовались для финансирования российской агрессии.
Следователи провели несколько обысков и прекратили деятельность двух модульных заводов по изготовлению асфальта. Также изъяли спецтехнику и транспорт, производивший ремонт дорог.
Стоимость выявленного имущества составляет 50 млн гривен. Арестованное передали в управление Арма. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110-2 УКУ.
Напомним, что недавно в Украине арестовали имущество экс-нардепа Горбатова. Он финансирует боевиков "ДНР" и продолжает вести бизнес в Крыму.
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