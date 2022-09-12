Финансирует "ДНР" и ведет бизнес в Крыму. Арестовано имущество экс-нардепа Горбатова

Суд арестовал имущество бывшего народного депутата Валерия Горбатова. Он ведет незаконный бизнес в Крыму, а также финансирует оккупантов так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Горбатов в начале 2000-х возглавлял Совет министров Крыма. После оккупации полуострова он продолжил вести незаконный бизнес и платить налоги России.

Суд наложил арест на активы приближенного к нему лица, на которое он переоформил свои предприятия. Таким образом экс-нардеп пытался скрыть незаконную деятельность.

Суд арестовал 3 квартиры, 8 административных зданий, 2 жилых дома, 15 объектов нежилого фонда и 42 транспортных средства (8 легковых автомобилей, 34 транспортные средства сельскохозяйственного назначения, прицепы). Общая площадь арестованных зданий составляет 5 тысяч квадратных метров.

Что известно о деле Горбатова

В июне 2022 года ГБР разоблачило экс-нардепа на финансировании так называемой "ДНР". Также Горбатов присвоил культурное наследие Украины, похищенное из музеев Крыма и купленное у "черных археологов".

Кроме того, коллаборант имеет тесные дружеские отношения с "главой" Крыма Сергеем Аксеновым. Они владеют общим бизнесом, а жена Аксенова предоставляла доверенность на право пользования своим имуществом Горбатову.

Бывший нардеп имеет непосредственное отношение к деятельности "Горловской бумажной фабрики" и ООО "Благотворительный Союз (БС)", которые действуют на временно оккупированной территории. Фирмы Горбатова также работают и в Крыму, но они оформлены на его сына, племянника и других доверенных лиц.

Против коллаборанта открыли уголовное дело по двум статьям УКУ. Ему грозит до 10 лет заключения.