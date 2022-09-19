У Миколаївській області арештували активи білоруських компаній на 50 млн гривень

Правоохоронці у Миколаївській області арештували активи білоруських фірм. Вартість заарештованого становить 50 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.
Поліцейські встановили, що на території області діють кілька компаній, власниками яких є резиденти Білорусі. Доходи від цієї діяльності надходили до бюджету Білорусі та, ймовірно, використовувалися для фінансування російської агресії.
Слідчі провели декілька обшуків та припинили діяльність двох модульних заводів з виготовлення асфальту. Також вилучили спецтехніку і транспорт, що здійснював ремонт доріг.
Вартість виявленого майна становить 50 млн гривень. Арештоване передали в управління АРМА. Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 110-2 ККУ.
Нагадаємо, що недавно в Україні заарештували майно екснардепа Горбатова. Він фінансує бойовиків "ДНР" та продовжує вести бізнес у Криму.
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