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В Николаевской и Херсонской областях оккупанты полностью уничтожили несколько сел, - ОК "Юг"

Фото: в Николаевской и Херсонской областях оккупанты стерли с лица земли несколько сел (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам Николаевской и Херсонской областей. Несколько сел полностью уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"Обстановка на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях - стабильно напряженная", - говорится в сообщении.

Противник не предпринимает попыток продвинуться вперед. Оккупанты укрепляют оборону и продолжают наносить артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины и мирным населенным пунктам.

"От нескольких сел на неподконтрольной Украине территории, остались одни руины", - уточнили в ОК "Юг".

Напомним, Николаев и область остаются одной из самых горячих точек фронта. Регион постоянно подвергается ракетным и артиллерийским обстрелам с оккупированной части Херсонской области.

За прошедшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов ранения получили 11 человек.

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Война в УкраинеНиколаевская областьХерсонская областьВооруженные силы Украины