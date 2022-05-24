У Миколаївській та Херсонській областях окупанти повністю знищили кілька сіл, - ОК "Південь"

Російські окупанти продовжують наносити артилерійські удари по населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей. Кілька сіл повністю знищені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
"Обстановка на лінії зіткнення в Миколаївській і Херсонській областях - стабільно напружена", - йдеться в повідомленні.
Противник не робить спроб просунутися вперед. Окупанти зміцнюють оборону і продовжують наносити артилерійські удари по позиціях Збройних сил України і мирним населеним пунктам.
"Від кількох сіл на непідконтрольній Україні території, залишилися одні руїни", - уточнили в ОК "Південь".
Нагадаємо, Миколаїв і область залишаються однією з найгарячіших точок фронту. Регіон постійно піддається ракетним і артилерійським обстрілам з окупованої частини Херсонської області.
За минулу добу у Миколаївській області в результаті обстрілів поранення отримали 11 осіб.
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