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У Миколаївській та Херсонській областях окупанти повністю знищили кілька сіл, - ОК "Південь"

Фото: у Миколаївській та Херсонській областях окупанти стерли з лиця землі кілька сіл (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти продовжують наносити артилерійські удари по населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей. Кілька сіл повністю знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Обстановка на лінії зіткнення в Миколаївській і Херсонській областях - стабільно напружена", - йдеться в повідомленні.

Противник не робить спроб просунутися вперед. Окупанти зміцнюють оборону і продовжують наносити артилерійські удари по позиціях Збройних сил України і мирним населеним пунктам.

"Від кількох сіл на непідконтрольній Україні території, залишилися одні руїни", - уточнили в ОК "Південь".

Нагадаємо, Миколаїв і область залишаються однією з найгарячіших точок фронту. Регіон постійно піддається ракетним і артилерійським обстрілам з окупованої частини Херсонської області.

За минулу добу у Миколаївській області в результаті обстрілів поранення отримали 11 осіб.

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Війна в УкраїніМиколаївська областьХерсонская областьЗбройні сили України