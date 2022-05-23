Оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область: за сутки 11 раненых

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, в том числе и Николаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой в Telegram .

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 11 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет",- рассказала она.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 161 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область", - добавила Анна Замазеева.