Оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область: за сутки 11 раненых
Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, в том числе и Николаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой в Telegram.
"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 11 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет",- рассказала она.
По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 161 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область", - добавила Анна Замазеева.
Напомним, Николаев остается одной из самых горячих точек в войне с Россией. Город ежедневно подвергается обстрелам с территории оккупированной Херсонской области.
Отметим, в ночь на 22 мая оккупанты открыли огонь по Николаевской области.
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