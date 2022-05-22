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Обстрел Николаевской области: по меньшей мере пять человек пострадали

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Воскресенье 22 мая 2022 15:23
Обстрел Николаевской области: по меньшей мере пять человек пострадали Фото: обстрел Николаевской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ночью открыли огонь по Николаевской области. В результате удара пострадали пять человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".

Ночью была обстреляна Широковская община. Оккупанты попали по трем домам, однако пострадавших нет.

"Также ночью обстрелян Николаев, враг упорно бьет по жилым и промышленным кварталам, пытаясь разрушить легендарную несокрушимость местян. Предварительно, 5 человек пострадали. Масштабы разрушений уточняются",- пишет командование.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты открыли огонь ночью по Николаевской области.

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Украина Российская Федерация Николаевская область
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