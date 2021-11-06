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В Николаевский области "жигули" слетели в кювет. Погибли двое детей

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Украина, Суббота 06 ноября 2021 12:15
В Николаевский области "жигули" слетели в кювет. Погибли двое детей Фото: в Николаевский области перевернулся ВАЗ-2101 с семьей из семи человек (mk.npu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В субботу, 6 ноября, около 1:48 на трассе М-14 в Николаевской области произошло столкновение автомобилей Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате ВАЗ перевернулся и слетел в кювет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

По данным полиции, в салоне авто находилась семья из семи человек. 33-летний водитель и двое детей в возрасте 5-ти и 3-х лет погибли сразу на месте, 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данным пресс-службы, 37-летний водитель Chevrolet существенно не травмировался.

Сейчас на месте ДТП работают следователи следственного управления, следственно-оперативная группа и криминалисты.

По указанному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких людей". Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения.

Все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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