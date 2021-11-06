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У Миколаївський області "жигулі" злетіли в кювет. Загинули двоє дітей

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Україна, Субота 06 листопада 2021 12:15
У Миколаївський області "жигулі" злетіли в кювет. Загинули двоє дітей Фото: у Миколаївський області перекинувся ВАЗ-2101 з родиною з семи осіб (mk.npu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У суботу, 6 листопада, близько 1:48 на трасі М-14 у Миколаївській області відбулось зіткнення автомобілів Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101. У результаті ВАЗ перекинувся та злетів у кювет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

За даними поліції, у салоні авто знаходилась родина з семи осіб. 33-річний водій і двоє дітей віком 5-ти та 3-х років загинули одразу на місці, 27-річна жінка та троє малолітніх дітей одного, п'яти і шести років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

За даними прес-служби, 37-річний водій Chevrolet суттєво не травмувався.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох людей. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з позбавленням.

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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