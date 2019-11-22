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Николаевский бронетанковый завод может остаться без воды из-за долгов

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 10:57
Николаевский бронетанковый завод может остаться без воды из-за долгов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сумма долга составляет 234 миллиона гривен

В городском коммунальном предприятии "Николаевводоканал" заявили, что сегодня отключат воду ГП "Николаевский бронетанковый завод" из-за больших задолженностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевские новости".

Сумма долга завода перед водоканалом составляет 234 миллиона гривен.

"22 ноября запланировано отключение государственного предприятия Николаевский бронетанковый завод от водоснабжения. Сумма его долга составляет 234 миллиона гривен", - говорится в сообщении пресс-службы местного водоканала.

Комунальщики также добавили, что с заводом был заключен договор реструктуризации, но не был выполнен в полном объеме. Неоднократно предприятию вручали предупреждения о прекращении услуг.

Сообщается, что в апреле завод предоставил гарантийное письмо на оплату услуг, но низкий уровень оплаты привел к накоплению долга.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин включил "Николаевский бронетанковый завод" в список объектов госсобственности, не подлежащих приватизации, как имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Отметим, что завод на постоянной основе проводит ремонты и модернизацию БРДМ-2, БТР-70 с оснащением дизельными двигателями и БТР-80. Кроме того, предприятие разработало ряд модификаций бронемашин. Также завод ведет собственную разработку новой бронированной разведывательно-дозорной машины.

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