В Минэкономики назвали объекты, которые нельзя приватизировать

Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Перечень имущества к приватизации будет составляться по четким критериям

Министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что перечень имущества к приватизации будет составляться по четким критериям, а определенная часть предприятий останется в госсобственности. Об этом он сказал в интервью "Прямому".

Он предложил разделить приватизацию на три части.

"Давайте приватизацию разделим на три части. Первое - не все мы приватизируем. Есть критерии, по которым мы определяемся, что должно быть приватизировано, а что нет. Эти критерии - стратегичность предприятия, сервисность предприятия и доходность". - сказал Милованов.

Однако, по его словам, определенные предприятия всегда будут оставаться в собственности государства, то же касается не только предприятий юридических лиц, но и активов.

"Например, аэропорты. Возможно, важные аэропорты можно сделать частными. Но порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов... То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать - мы этого не допустим…У нас есть университеты, школы, больницы. Мы об этом как-то забываем, когда говорим о приватизации. У нас огромные объемы ресурсов и активов, которые важны и стратегичны. И они всегда будут оставаться в государственной собственности", - сказал Милованов.

Также, заявил министр, не могут быть частными предприятия, выполняющие важные сервисные функции, такие например, как ГП "ProZorro".

Напомним, РБК-Украина писало, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросит Кабинет министров расширить перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации.

В начале ноября Кабмин расширил перечень стратегических предприятий. В частности, в перечень объектов госсобственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, внесли ГП "Николаевский бронетанковый завод". Таким образом, всего список расширен до 76 позиций.

Добавим также, глава государства Владимир Зеленский распорядился до конца текущего года передать 500 предприятий на приватизацию.