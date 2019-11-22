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Миколаївський бронетанковий завод може залишитися без води через борги

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 10:57
Миколаївський бронетанковий завод може залишитися без води через борги
Ілюстративне фото (УНІАН)

Сума боргу становить 234 мільйони гривень

У міському комунальному підприємстві "Миколаївводоканал" заявили, що сьогодні відключать воду ДП "Миколаївський бронетанковий завод" через великі заборгованості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Николаевские новости".

Сума боргу заводу перед водоканалом становить 234 мільйони гривень.

"22 листопада заплановано відключення державного підприємства Миколаївський бронетанковий завод від водопостачання. Сума його боргу становить 234 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні прес-служби місцевого водоканалу.

Комунальники також додали, що з заводом був укладений договір реструктуризації, але не був виконаний у повному обсязі. Неодноразово підприємству вручали попередження про припинення послуг.

Повідомляється, що в квітні завод надав гарантійний лист на оплату послуг, але низький рівень оплати привів до накопичення боргу.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін включив "Миколаївський бронетанковий завод" в список об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації, як той, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України.

Відзначимо, що завод на постійній основі проводить ремонти і модернізацію БРДМ-2, БТР-70 з оснащенням дизельними двигунами і БТР-80. Крім того, підприємство розробило ряд модифікацій бронемашин. Також завод веде власну розробку нової броньованої розвідувально-дозорної машини.

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