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Над Николаевом и областью смог. Что показали замеры

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Николаев, Понедельник 22 августа 2022 15:59
Над Николаевом и областью смог. Что показали замеры Фото: задымление в Николаеве (t.me/newspn)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 22 августа 2022 года, Николаев и местами область затянуло смогом. Но причин для беспокойства нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook областного управления ГСЧС и местные СМИ.

Сегодня днем жители Николаева массово жалуются из-за непонятного дымового занавеса над городом. В частности, они напуганы и переживают по поводу безопасности. Но группа радиационной, химической и биологической защиты провела замеры качества воздуха в Николаеве.

"Радиационный фон в пределах нормы, опасных химических веществ в воздухе не обнаружено", - отметили в ГСЧС.

Фото: в Николаеве не выявили опасных веществ в воздухе (facebook.com/DSNSMYKOL)

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, задымленность также наблюдается местами в других частях Николаевской области. Официально о причинах пока ничего неизвестно. Сегодня утром в Херсонской области и днем в Николаевской области появились смог и туман, по другой версии - пылевая буря.

Напомним, сегодня смогом также затянуло и Киев. По данным местных властей, это пыль, которую заносит ветром с юго-восточного направления.

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