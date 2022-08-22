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Над Миколаєвом та областю смог. Що показали заміри

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Миколаїв, Понеділок 22 серпня 2022 15:59
Над Миколаєвом та областю смог. Що показали заміри Фото: задимлення в Миколаєві (t.me/newspn)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 22 серпня 2022 року, Миколаїв і місцями область затягнуло смогом. Але причин для занепокоєння немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook обласного управління ДСНС та місцеві ЗМІ.

Сьогодні вдень жителі Миколаєва масово скаржаться через незрозумілу димову завісу над містом. Зокрема, вони налякані і переживають з приводу безпеки. Але група радіаційного, хімічного і біологічного захисту провела заміри якості повітря в Миколаєві.

"Радіаційний фон в межах норми, небезпечних хімічних речовин в повітрі не виявлено", - зазначили в ДСНС.

Фото: у Миколаєві не виявили небезпечних речовин в повітрі (facebook.com/DSNSMYKOL)

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, задимленість також спостерігається місцями в інших частинах Миколаївської області. Офіційно про причини поки нічого невідомо. Сьогодні вранці в Херсонській області і вдень в Миколаївській області з'явилися смог і туман, за іншою версією - пилова буря.

Нагадаємо, сьогодні смогом також затягнуло й Київ. За даними місцевої влади, це пил, який заносить вітром із південно-східного напрямку.

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