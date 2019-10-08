У Миколаївській області в ДТП загинули двоє співробітників поліції

Фото: Сергій Сидоренко та Володимир Илличко (mvs.gov.ua)

Загиблі - заступник начальника поліції Миколаївської області Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника УПН ГУНП Володимир Іллічко

У Миколаївській області зіткнулися автомобілі Toyota і Lexus, в результаті чого загинули двоє співробітників поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що ДТП сталося поблизу с. Шевченкове Вітовського району. В автомобілі Toyota загинули заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко та в. о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали в напрямку міста Миколаїв.

Водія Lexus госпіталізовано. Обставини ДТП з'ясовуються.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).

"Неймовірно важко передати словами біль втрат ...Схиляємо голови перед світлою пам'яттю правоохоронців", - йдеться в заяві прес-служби.

Фото: ДТП в Миколаївській області (Facebook В'ячеслав Аброськін)

Нагадаємо, 2 жовтня в Полтавській області автомобіль збив на смерть патрульну поліцейську Марину Фетч при виконанні службових обов'язків. Патрульна померла на місці, адже отримала травми несумісні з життям.

Також РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня в Запорізькій області на трасі Харків-Сімферополь сталося ДТП з участю трьох автомобілів, в результаті чого загинули та травмувалися люди.