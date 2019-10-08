ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Миколаївській області в ДТП загинули двоє співробітників поліції

Новини » Надзвичайні події    08.10.2019 - 11:38
У Миколаївській області в ДТП загинули двоє співробітників поліції
Фото: Сергій Сидоренко та Володимир Илличко (mvs.gov.ua)

Загиблі - заступник начальника поліції Миколаївської області Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника УПН ГУНП Володимир Іллічко

У Миколаївській області зіткнулися автомобілі Toyota і Lexus, в результаті чого загинули двоє співробітників поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що ДТП сталося поблизу с. Шевченкове Вітовського району. В автомобілі Toyota загинули заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко та в. о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали в напрямку міста Миколаїв.

Водія Lexus госпіталізовано. Обставини ДТП з'ясовуються.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).

"Неймовірно важко передати словами біль втрат ...Схиляємо голови перед світлою пам'яттю правоохоронців", - йдеться в заяві прес-служби.

У Миколаївській області в ДТП загинули двоє співробітників поліціїФото: ДТП в Миколаївській області (Facebook В'ячеслав Аброськін)

Нагадаємо, 2 жовтня в Полтавській області автомобіль збив на смерть патрульну поліцейську Марину Фетч при виконанні службових обов'язків. Патрульна померла на місці, адже отримала травми несумісні з життям.

Також РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня в Запорізькій області на трасі Харків-Сімферополь сталося ДТП з участю трьох автомобілів, в результаті чого загинули та травмувалися люди.

У Запорізькій області сталося потрійне ДТП, є загиблі В Одеській області в ДТП загинула людина та постраждали двоє дітей
Новини України ДТПзагибліполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся