В Николаеве затопило центр города, в Ужгороде - целый район

Из-за непогоды затопило центр Николаева. В Ужгороде под воду ушли целые улицы одного из районов города.

Об этом сообщают очевидцы, передает РБК-Украина.

Сильные ливни привели к подтоплению центральных улиц Николаева. В частности, затопило проспект Центральный от ул. Инженерной к Дормашу, автомобили были вынуждены ехать по тротуару.

А в Ужгороде из-за ливней затопило и вовсе целый микрорайон Радванка. Кроме того, в одной из самых низких точек города под воду ушел автомобиль.

Фото: в Ужгороде под мостом "утонула" BMW (facebook.com/chubirko)

Напомним, в Закарпатской области дожди и ливни размыли дороги и подтопили домохозяйства местных жителей.

Ранее ливни затопили центральные улицы Киева.

Согласно прогнозам синоптиков, грозы, град и штормовой ветер ожидаются почти во всех областях Украины до конца дня 16 июня.