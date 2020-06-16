У Миколаєві затопило центр міста, в Ужгороді - цілий район

Дощі затопили вулиці в кількох українських містах
Через негоду затопило центр Миколаєва. В Ужгороді під воду пішли цілі вулиці одного з районів міста.
Про це повідомляють очевидці, передає РБК-Україна.
Сильні зливи призвели до підтоплення центральних вулиць Миколаєва. Зокрема, затопило проспект Центральний від вул. Інженерної до Дормашу, автомобілі були змушені їхати по тротуару.
А в Ужгороді через зливи затопило цілий мікрорайон Радванка. Крім того, в одній з найнижчих точок міста під воду пішов автомобіль.
Фото: в Ужгороді під мостом "потонула" BMW (facebook.com/chubirko)
Нагадаємо, у Закарпатській області дощі й зливи розмили дороги й підтопили домогосподарства місцевих жителів.
Раніше зливи затопили центральні вулиці Києва.
Згідно з прогнозами синоптиків, грози, град і штормовий вітер очікуються майже у всіх областях України до кінця дня 16 червня.
Автор: Роман Калиниченко