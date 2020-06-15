Из-за непогоды в Киеве затопило центральные улицы: образовались пробки

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Потопы заблокировали движение части трамваев и троллейбусов

В Киеве из-за сильных ливней затопило центральные улицы. В результате наблюдаются проблемы с движением общественного транспорта и сильные пробки.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

Отмечается, что из-за скопления воды задерживается движение трамваев №11,12, 14 16,18, 19 по Межигорская - ул.Верхний Вал, а также троллейбусов - №25, 27, 29, 30, 31 по проспекту С.Бандеры - завод "Маяк".

"Задерживается движение… по причине скопления воды. На место направлено ответственную службу города", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса Google Maps, в столице сильные пробки наблюдаются в центральной части города и на правом берегу.

В частности, серьезные проблемы с движением зафиксированы по проспекту Героев Сталинграда, С. Бандеры, улицах Богатырской, Приозерной, Новокостянтиновской, Набережно-Крещатицкой, Саперно-Слободской, Набережном шоссе, бульварах Дружбы Народов, Леси Украинки, Тараса Шевченко, улицах Мечникова, Скоропадского, Бассейной, Крещатике, Городецкого, Сечевых Стрельцов, Черновола, пропспекте Победы, а также на Кольцевой дороге.

Кроме этого осложнено движение на Южном мосту.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области из-за непогоды размыло дороги в нескольких селах.

Также сообщалось, что синоптики предупредили о сильных порывах ветра и грозах в Украине до конца суток, 15 июня.

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Автор: РБК-Украина