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В Николаеве запретили посещать пляжи и прибрежные зоны отдыха

Фото: в Николаеве запретили посещать пляжи и прибрежные зоны отдыха (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пляжи и прибрежные зоны отдыха Николаева закрыты для посетителей. Решение было принято исполнительным комитетом городского совета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.

Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение закрыть пляжи и места отдыха на прибрежных зонах для посетителей.

Во время действия военного положения запрещено:

  • использовать плавучие средства;
  • устанавливать водные аттракционы;
  • обустраивать места для водных видов спорта и физкультурно-оздоровительных занятий.

"Прошу горожан с пониманием отнестись к установленным правилам и соблюдать их! Это ваша безопасность", - пишет мэр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что положение оккупантов в Херсонской области не является особо прочным, в связи с чем наступление на Николаев в ближайшее время не ожидается.

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