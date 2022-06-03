В Николаеве запретили посещать пляжи и прибрежные зоны отдыха

Пляжи и прибрежные зоны отдыха Николаева закрыты для посетителей. Решение было принято исполнительным комитетом городского совета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"Прошу горожан с пониманием отнестись к установленным правилам и соблюдать их! Это ваша безопасность", - пишет мэр.

Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение закрыть пляжи и места отдыха на прибрежных зонах для посетителей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что положение оккупантов в Херсонской области не является особо прочным, в связи с чем наступление на Николаев в ближайшее время не ожидается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.