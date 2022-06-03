У Миколаєві заборонили відвідувати пляжі та прибережні зони відпочинку

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Прошу містян із розумінням поставитись до встановлених правил і дотримуватись їх! Це ваша безпека", - пише мер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що становище окупантів у Херсонській області не є особливо міцним, у зв'язку з чим наступ на Миколаїв найближчим часом не очікується.

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