ru
ua

В Николаеве заминировали гостиницу


Клиентов и работников заведения эвакуировали

В Николаеве сотрудники Национальной полиции проверяют информацию  о минировании гостиницы в Центральном районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наи пресс-службу Нацполиции области

Как сообщается, 29 мая около 9:47 в полицию поступило анонимное сообщение о нахождении взрывоопасного устройства на территории гостиницы по проспекту Центральный. 

"Немедленно на место происшествия прибыли службы экстренного вызова: взрывотехники и кинолог со служебной собакой, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, спасатели и медики", - заявили в полиции. 

Клиентов и работников заведения эвакуировали. Правоохранители обследуют помещения гостиницы и прилегающую территорию. Также полицейские устанавливают личность, которая дала указанное сообщение о заминировании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во вторник, 28 мая, в Национальную полицию Одесской области поступило сообщение о минировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала и Международного аэропорта Одесса. 

Кроме того, в Киеве 27 мая на электронную почту столичной Хоральной синогоги Бродского пришло сообщение о заминировании здания. Во время осмотра из помещения религиозного учреждения было эвакуировано 30 человек. Происшествие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам Евросоюз не изменит позицию по Brexit после отставки Мэй
Читать все новости