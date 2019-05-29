У Миколаєві замінували готель

У Миколаєві співробітники Національної поліції перевіряють інформацію про замінування готелю в Центральному районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням наи прес-службу Нацполіції області.

Як повідомляється, 29 травня близько 9:47 в поліцію надійшло анонімне повідомлення про знаходження вибухонебезпечного пристрою на території готелю по проспекту Центральний.

"Негайно на місце події прибули служби екстреного виклику: вибухотехніки і кінолог зі службовою собакою, слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, рятувальники і медики", - заявили в поліції.

Клієнтів та працівників закладу евакуювали. Правоохоронці обстежують приміщення готелю та прилеглу територію. Також поліцейські встановлюють особу, яка дала зазначене повідомлення про замінування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вівторок, 28 травня, в Національну поліцію Одеської області надійшло повідомлення про мінування 15 житлових будинків, 6 медичних установ, залізничного вокзалу та Міжнародного аеропорту Одеса.

Крім того, у Києві 27 травня на електронну пошту столичної Хоральної синогоги Бродського прийшло повідомлення про замінування будівлі. Під час огляду з приміщення релігійного закладу було евакуйовано 30 осіб. Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.